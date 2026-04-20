Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам, передает пресс-служба ведомства.
«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.
Предостережения были выданы:
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»;
• АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»;
• ОЧУ ВО «Московская международная академия»;
• Религиозной организации — учреждению профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева.
Информацию об объявленных предостережениях занесли в Единый реестр контрольных мероприятий.
В ИТМО выявили нарушения в принятии локальных актов о порядке зачисления или отчисления учащихся, проблемы с образовательной программой и сайтом.
В МГЭУ выяснилось, что университет взимает плату за выдачу дубликатов документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении.
«Московская международная академия» не выдала отчисленному из университета распорядительный акт об отчислении в течение положенных nht[ дней.
В университете «Даши Чойнхорлин» выявили нарушения в работе сайта, отсутствие необходимого для обучения оборудования, отсутствие утвержденной образовательной программы и недостаточный педагогический состав.
В конце февраля предостережения Рособрнадзора получили семь российских вузов — также за нарушения обязательных требований.
