Эксперт Блинов: лекторий РНФ поможет защитить популяризацию науки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Лекторий Российского научного фонда (РНФ) помогает повысить престиж отечественной науки, защищает ее репутацию от последствий распространения популярного, но псевдонаучного контента. Об этом сообщил заместитель генерального директора фонда Андрей Блинов на открытии лектория в Сеченовском университете.
«Очень важно при популяризации не сваливаться в псевдонауку. Это стало одной из причин того, почему РНФ уже третий раз организует эти мероприятия. Мы уверены в наших грантополучателях и знаем, что они являются серьезными учеными, чьи результаты деятельности признаны научным сообществом. Это позволяет проводить мероприятия профессионального уровня, а не только через экраны ТВ рассказывать о пришельцах и приписывать это все к науке», — заявил Блинов.
Он также отметил, что ситуация радикально изменилась в лучшую сторону в последние годы из-за проведения большого числа мероприятий, нацеленных на популяризацию достижений российской и мировой науки, и появления научных премий, которые выдаются российским ученым со стороны государства и бизнеса.
«Интерес к российской науке и плодам ее деятельности растет не только среди представителей бизнеса, но и среди широких слоев населения. Помимо нашего лектория, сейчас проводится очень много мероприятий очень высокого профиля, таких как “Наука 0+” или Конгресс молодых ученых, которые просто невозможно было представить в девяностых, когда и ученые, и наука в целом воспринимались как нечто далекое», — подытожил Блинов.
О лектории.
Всероссийский лекторий РНФ — одно из ключевых ежегодных мероприятий фонда, направленных на популяризацию науки в России. За два года проведения акции ученые прочитали 710 открытых лекций на площадках 195 научных организаций в 83 городах России. Как отметили в РНФ, за предыдущие годы лекции посетили десятки тысяч человек, а совокупный охват в информационном поле достиг 50 млн просмотров.
В этом году Всероссийский лекторий РНФ проходит с 20 по 24 апреля в Москве и в десятках других городов России в более чем ста научных и образовательных организациях. В его рамках ученые сообщают слушателям о результатах исследований и делятся уникальным опытом работы с грантовой системой поддержки, а самые юные любители науки, в том числе школьники из Движения первых, получили возможность посетить ведущие лаборатории страны.