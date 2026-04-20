Грацию белого лебедя показал Воронежский зоопарк

Воронежский зоопарк имени А. С. Попова показал необыкновенную грацию своего обитальца — лебедя-шипуна.
Благородная птица получила свое название «шипун» из-за звуков, которые он издает в тревожном состоянии. Во время плавания лебедь нередко принимает изящную S-образную форму шеи и поднимает крылья. Эти жесты делают его облик уникальным. Отличительной чертой шипуна является нарост, расположенный у основания клюва.
Питается житель водоема водными растения с мелкими моллюсками и водяными осликами (напоминающими мокрицу). Примечательно, что продолжительность жизни этих птиц может достигать 28 лет.
Напомним, что воронежский зоопарк, расположенный на улице Полины Осипенко, 6А, насчитывает более 200 видов животных и 100 видов растений, в том числе, занесенных в Красную книгу.