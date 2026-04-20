Бюджет получил почти 1,8 трлн рублей за счет маркировки

С 2019 по 2025 год система маркировки в России позволила обелить рынки и принести бюджету около 1,8 трлн руб. Об этом заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.
«Налоговые поступления в бюджет от обеления рынков после внедрения системы маркировки составили почти 1,8 трлн руб.», — сказала она на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» (цитата по ТАСС).
Основной вклад в этот прирост внесли рынки табачной и никотиносодержащей продукции, легкой промышленности, молочных продуктов, пива и обуви. По ее словам, только в прошлом году доходы бюджета выросли на 560 млрд руб.
Кроме того, благодаря обелению рынков легальные компании получили дополнительный доход примерно в размере 1,1 трлн руб. за тот же период.
«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки товаров, представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код. Она призвана защищать потребителей от подделок. Ее ввели в 2019-м, постепенно расширяя список товаров — от сигарет до хлебобулочных изделий.
Полный список есть на портале «Честный знак». С маркировкой работают все участники товарооборота: производители, оптовики и розничные магазины. Каждый код маркировки имеет стоимость — 50 коп. без НДС за единицу. Помимо оплаты кодов, расходы включают регистрацию в системе, покупку сканеров и обновление ПО.
