Бюджет получил почти 1,8 трлн рублей за счет маркировки

С 2019 по 2025 год система маркировки в России позволила обелить рынки и принести бюджету около 1,8 трлн руб.

С 2019 по 2025 год система маркировки в России позволила обелить рынки и принести бюджету около 1,8 трлн руб. Об этом заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

«Налоговые поступления в бюджет от обеления рынков после внедрения системы маркировки составили почти 1,8 трлн руб.», — сказала она на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» (цитата по ТАСС).

Основной вклад в этот прирост внесли рынки табачной и никотиносодержащей продукции, легкой промышленности, молочных продуктов, пива и обуви. По ее словам, только в прошлом году доходы бюджета выросли на 560 млрд руб.

Кроме того, благодаря обелению рынков легальные компании получили дополнительный доход примерно в размере 1,1 трлн руб. за тот же период.

«Честный знак» — национальная система цифровой маркировки товаров, представляет собой небольшой QR-код и уникальный цифровой код. Она призвана защищать потребителей от подделок. Ее ввели в 2019-м, постепенно расширяя список товаров — от сигарет до хлебобулочных изделий.

Полный список есть на портале «Честный знак». С маркировкой работают все участники товарооборота: производители, оптовики и розничные магазины. Каждый код маркировки имеет стоимость — 50 коп. без НДС за единицу. Помимо оплаты кодов, расходы включают регистрацию в системе, покупку сканеров и обновление ПО.

