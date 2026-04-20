Суд заочно оштрафовал рэпера Моргенштерна на 7 млн руб

Савеловский районный суд Москвы заочно признал рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По данным городской прокуратуры, музыканту назначен штраф в размере 7 млн руб.
Как установило следствие, Моргенштерн, дважды привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (по ч. 2 и ч. 4 ст. 19.34 КоАП России), продолжил распространять в социальных сетях публичные сообщения и материалы без обязательной маркировки, указывающей на их создание и распространение иностранным агентом. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК России («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах»).
Процесс проходил в заочном формате, так как Моргенштерн находится в федеральном розыске и уже несколько лет проживает за пределами России. Гособвинение запрашивало штраф в размере более 8,2 млн руб., исходя из предполагаемого дохода музыканта с июня 2022 года по май 2024 года. Однако суд назначил наказание в виде штрафа в 7 млн руб.
Защита рэпера не признает вину исполнителя. Адвокат подсудимого Ильдар Исламов заявлял «РИА Новости», что единственным доказательством обвинения является акт осмотра интернет-ресурса, но не конкретизировано, за какие именно публикации в отношении музыканта возбудили дело.
