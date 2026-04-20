В Минстрое России обсудили развитие опорных населенных пунктов

Экспертная сессия «2160 точек роста: социально-экономическое программирование регионов» состоялась в Минстрое РФ. В мероприятии приняли участие около 20 экспертов, среди которых урбанисты, девелоперы, представители крупного бизнеса, региональной власти и институтов развития, сообщили организаторы — АНО «Национальные приоритеты».
Эксперты обсудили, как система опорных населенных пунктов (ОНП) меняет модель пространственного развития страны, что делает эти территории привлекательными для инвесторов и что необходимо сделать для сохранения людей, особенно молодежи, в регионах. В числе актуальных вопросов: как синхронизировать стратегии развития регионов и ОНП, как измерять социоэкономические эффекты и по каким параметрам оценивать улучшение качества жизни на этих территориях.
«Национальный проект “Инфраструктура для жизни” — это основа создания среды, в которой человеку удобно жить, работать и развиваться. Он включает в себя 12 федеральных проектов и охватывает жилищное строительство, транспортную и коммунальную инфраструктуру, социальные объекты, цифровизацию. Минстрой комплексно работает над достижением показателя по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах — на 30% к 2030 году, на 60% к 2036 году. Особую роль здесь играет перечень из 2160 точек роста, определенный правительством России», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.
Перечень 2160 опорных населенных пунктов, сформированный Минстроем совместно с Минэкономразвития и регионами, включает города, городские агломерации и сельские поселения, где проживает около 75% населения страны. Показатель «Прирост качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» включен в рейтинг эффективности глав регионов, утверждены комплексные программы, системная работа позволяет концентрировать ресурсы на малых городах.
Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что в обществе уже сформированы позитивные ожидания от проектов в сфере благоустройства и улучшения качества среды для жизни, в том числе в опорных населенных пунктах. Одна из задач — создать эффективные механизмы вовлечения людей в проекты развития этих территорий и обеспечить прозрачную систему общественного контроля.
«Когда формировался новый пул национальных проектов, которые стартовали с прошлого года, мы проводили большой социологический опрос — спрашивали у людей, какие направления они считают важными. Более 94% поддержали идею продолжения национального проекта, который связан с благоустройством городской среды. Это самая востребованная мера, потому что она влияет и на качество жизни людей, семей, и на демографические тренды — позволяет оценить, насколько город, в котором ты живешь, заботится о тебе, насколько тебе там комфортно. Специально к этой сессии мы провели еще один опрос, подробные результаты по нему представим в экспертном докладе. Главный вывод по опорным населенным пунктам: пока люди имеют поверхностное представление об этом проекте, но уже позитивно к нему относятся. Надеюсь, что мы вместе с экспертным сообществом найдем новые механизмы вовлечения людей в реализацию этого большого проекта, чтобы удовлетворить те ожидания, которые сейчас сформированы», — сказала София Малявина.
Эксперты отметили, что система опорных населенных пунктов становится новым каркасом пространственного развития страны. Переход от точечных решений к системной работе с сетью опорных населенных пунктов позволяет формировать устойчивые центры экономического роста.
Главным фактором инвестиционной привлекательности опорных населенных пунктов участники дискуссии назвали предсказуемость мастер-плана и готовую инженерную инфраструктуру, а базовым стандартом для всех опорных пунктов — доступ к медицине, качественному образованию, цифровым сервисам и среде для молодежи.
По итогам сессии АНО «Национальные приоритеты» подготовит аналитический доклад с успешными примерами региональных практик. Сформулированные предложения будут учтены при разработке управленческих решений по развитию ОНП, а также сформирован расширенный экспертный пул для дальнейшей работы по теме.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.