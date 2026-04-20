Больница Абзелиловского района Башкирии получила новый пневмотонометр

Аппарат позволяет быстро и безболезненно проводить диагностику глаз.

Новый пневмотонометр получила Аскаровская центральная районная больница Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медоборудование позволяет быстро, безболезненно и с высокой точностью проводить диагностику офтальмологических заболеваний. Благодаря бесконтактному методу измерения внутриглазного давления процедура стала более комфортной для пациентов, а риск инфицирования сведен к минимуму.

«Получение пневмотонометра в ходе национального проекта — значимое событие для нашей больницы. Это позволит повысить качество диагностики, сделать медицинские услуги более доступными и современными для наших пациентов», — отметил главный врач Аскаровской больницы Ильгиз Кильдияров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.