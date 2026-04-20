Нашествие кефали и охота на «беглую» форель: крымские рыбаки раскрыли секреты весеннего клева

В Крыму нашествие кефали и погоня за форелью.

Источник: Комсомольская правда

Весна на полуострове радует не только цветением, но и настоящим рыбным изобилием. Кефаль стремительно движется вдоль крымского побережья, уже добравшись до Евпатории, Гурзуфа и даже Бакальской косы. А в Алуште тем временем ловят необычную добычу — «беглую» форель.

Корреспонденты «Крымской газеты» выяснили у бывалых рыбаков, где и на что лучше охотиться в этот сезон.

Весенняя кефаль у берега отличается пугливостью. Как отмечают опытные «охотники», массивная оснастка способна распугать всю стаю, особенно при ловле с пирса или набережной, где рыба отлично видит снасти.

Спасает положение легкий поплавок (до пяти граммов), тонкая флюрокарбоновая леска и пара острых крючков. С таким монтажом можно смело забрасывать прямо в косяк проходящей рыбы.

«Если не зевать с наживкой и быстро перезакидывать в ту же точку, можно обеспечить себя стабильным клевом надолго», — делятся советом местные знатоки.

В Алуште каждую весну начинается настоящий квест: рыбаки гоняются за так называемой «беглой» форелью. Откуда она берется — загадка. Одни считают, что рыба переживает год где-то в море, другие — что это очередные «беглецы» из рыбных хозяйств, сбежавшие во время зимних штормов. Ловят ее на филе ставриды.

В Новофедоровке, по словам местных, как никогда активен сарган. В окрестностях Севастополя энтузиастам попадается по 10−20 особей за выход. А ночная ставрида наконец-то начала радовать крупными экземплярами — около 25 сантиметров. Такую рыбу уже в шутку называют «глазаткой».

На Южном берегу все чаще попадается горбыль — попадаются экземпляры весом до двух килограммов. А вот настоящая «горячая точка» — Арабатская стрелка. Там берег буквально уставлен удочками: мощный клев пиленгаса (ценной рыбы из семейства кефалевых) собрал рыбаков со всего полуострова. Особенно жарко на участке Соляное (Каменское).

Любителей легкой добычи тоже ждет успех: активно идет рулена и зеленуха. Поймать этих ярких и бойких рыб можно практически на любой набережной или скалах. Крупные трофеи пока попадаются редко, но шанс есть у каждого.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше