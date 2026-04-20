Нашествие кефали и охота на «беглую» форель: крымские рыбаки раскрыли секреты весеннего клева

В Алуште каждую весну начинается настоящий квест: рыбаки гоняются за так называемой «беглой» форелью. Откуда она берется — загадка. Одни считают, что рыба переживает год где-то в море, другие — что это очередные «беглецы» из рыбных хозяйств, сбежавшие во время зимних штормов. Ловят ее на филе ставриды.