Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецоперации по спасению бобров прошли в Лысковском и Володарском округах

Один зверёк забрёл в населённый пункт, а второй упал в металлический контейнер.

Источник: Время

Спецоперации по спасению двух бобров прошли в Лысковском и Володарском округах 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как сообщили в ведомстве, в Лысковском округе бобра заметили утром жители поселка Нива. Они же и вызвали госохотинспектора. Специалист отловил хвостатого путешественника и вернул в дикую природу.

В Володарском округе жительница деревни Чичерево обнаружила бобра на территории заброшенной АЗС. Животное провалилось в металлический контейнер и не могло выбраться самостоятельно. Женщина сообщила об этом на «Зелёный телефон». Сотрудники минлесхоза передали информацию специалистам Володарского РООиР, которые оперативно отловили животное и выпустили в водоём.

Ранее в нижегородском минлесхозе рассказали, как дикие животные спасаются во время половодья.