Спецоперации по спасению бобров прошли в Лысковском и Володарском округах

В Володарском округе жительница деревни Чичерево обнаружила бобра на территории заброшенной АЗС. Животное провалилось в металлический контейнер и не могло выбраться самостоятельно. Женщина сообщила об этом на «Зелёный телефон». Сотрудники минлесхоза передали информацию специалистам Володарского РООиР, которые оперативно отловили животное и выпустили в водоём.