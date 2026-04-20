Спецоперации по спасению бобров прошли в Лысковском и Володарском округах

Спецоперации по спасению двух бобров прошли в Лысковском и Володарском округах 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Как сообщили в ведомстве, в Лысковском округе бобра заметили утром жители поселка Нива. Они же и вызвали госохотинспектора. Специалист отловил хвостатого путешественника и вернул в дикую природу.
В Володарском округе жительница деревни Чичерево обнаружила бобра на территории заброшенной АЗС. Животное провалилось в металлический контейнер и не могло выбраться самостоятельно. Женщина сообщила об этом на «Зелёный телефон». Сотрудники минлесхоза передали информацию специалистам Володарского РООиР, которые оперативно отловили животное и выпустили в водоём.
