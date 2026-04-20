АО «ОКО» готовится объявить торги на реконструкцию второй очереди НСА

В апреле 2026 запущен механизм расторжения действующего договора с генеральным подрядчиком ФАУ «РосКапСтрой» в одностороннем порядке. Напомним, что в 2022 году был подписан договор на реконструкцию станции без разделения на этапы, но позже проект был разделен на два этапа из-за сложности и технологических циклов. Заказчик АО «ОКО» готов в судебном порядке отстаивать свою позицию и требовать возврат средств из уплаченного ранее и неотработанного аванса. Также уже подана заявка в ФАС России о внесении генподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Эксплуатационные службы НСА, контролирующие органы ранее неоднократно отмечали постоянные срывы сроков исполнения обязательств по контракту, а также выражали недовольство качеством выполненных работ. В том числе, на это указывают факты обрушения конструкций первичного отстойника в феврале 2026. Также генеральный подрядчик в неполном объеме представил исполнительную документацию по проекту модернизации первой очереди станции. ФАУ «РосКапСтрой» вне зависимости от исхода споров обязан исправить замечания РосСтройКонтроля и заказчика по первому этапу реконструкции и продолжит нести по нему гарантийные обязательства. Расторжение действующего договора на эти обстоятельства не повлияет.