АО «ОКО» готовится объявить торги на реконструкцию второй очереди НСА

АО «Объединенный коммунальный оператор» проводит подготовку к объявлению торгов на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации (НСА).
Напомним, реконструкция НСА проводится в два этапа. На первом были построены и модернизированы 50 сооружений, работы проходили с 2022 года по декабрь 2025 года. Сейчас генеральный подрядчик (ФАУ «РосКапСтрой») устраняет замечания РосСтройКонтроля и заказчика (АО «ОКО»). Реконструкция проводилась без остановки приема стоков (более 400 тыс. кубометров в сутки).
В рамках второго этапа предусмотрена реконструкция и строительство 60 сооружений, включая строительство двух станций УФ-обеззараживания, а также изменение технологии обработки осадка, которая будет включать двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. Уже предварительно одобрено федеральное софинансирование в рамках нового федерального проекта «Вода России» (нацпроект «Экологическое благополучие»). В апреле проектная документация «Реконструкция Нижегородской станции аэрации — II очередь» прошла государственную экологическую экспертизу в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Итоговая комиссия выдала положительное заключение по проекту, что является одним из ключевых этапов подготовки к проведению работ в рамках второго этапа реконструкции НСА. Точная стоимость СМР и оборудования будет определена после прохождения государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заказчик АО «ОКО» надеется сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования и самих торгах.
В апреле 2026 запущен механизм расторжения действующего договора с генеральным подрядчиком ФАУ «РосКапСтрой» в одностороннем порядке. Напомним, что в 2022 году был подписан договор на реконструкцию станции без разделения на этапы, но позже проект был разделен на два этапа из-за сложности и технологических циклов. Заказчик АО «ОКО» готов в судебном порядке отстаивать свою позицию и требовать возврат средств из уплаченного ранее и неотработанного аванса. Также уже подана заявка в ФАС России о внесении генподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Эксплуатационные службы НСА, контролирующие органы ранее неоднократно отмечали постоянные срывы сроков исполнения обязательств по контракту, а также выражали недовольство качеством выполненных работ. В том числе, на это указывают факты обрушения конструкций первичного отстойника в феврале 2026. Также генеральный подрядчик в неполном объеме представил исполнительную документацию по проекту модернизации первой очереди станции. ФАУ «РосКапСтрой» вне зависимости от исхода споров обязан исправить замечания РосСтройКонтроля и заказчика по первому этапу реконструкции и продолжит нести по нему гарантийные обязательства. Расторжение действующего договора на эти обстоятельства не повлияет.