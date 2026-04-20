В Волжском временно перекроют горячую воду для проверки теплосетей

С 21 по 23 апреля жителей Волжского ждет вынужденное отключение горячего водоснабжения. Специалисты проведут гидравлические испытания, чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
С полудня 21 апреля и до 17:00 23 апреля в Волжском приостановят подачу горячей воды. Эти работы необходимы для того, чтобы выявить все слабые места и возможные дефекты в трубопроводах, которые могли возникнуть за холодный период. Таким образом, коммунальные службы смогут своевременно устранить неисправности и обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома горожан в следующем сезоне.
Во время проведения испытаний есть вероятность повреждения сетей и выхода горячей воды на поверхность. Именно поэтому жителям Волжского крайне важно быть внимательными и осторожными. Если вы заметите течь, размыв грунта или дорожного покрытия, ни в коем случае не приближайтесь к этому месту.
Обо всех подобных происшествиях просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону: +7 (8443) 550−541.