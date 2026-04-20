В Волжском временно перекроют горячую воду для проверки теплосетей

С полудня 21 апреля и до 17:00 23 апреля в Волжском приостановят подачу горячей воды. Эти работы необходимы для того, чтобы выявить все слабые места и возможные дефекты в трубопроводах, которые могли возникнуть за холодный период. Таким образом, коммунальные службы смогут своевременно устранить неисправности и обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома горожан в следующем сезоне.