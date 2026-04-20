На Нововоронежской АЭС на 5 суток раньше срока успешно завершился плановый ремонт энергоблока № 4

Сокращение продолжительности ремонтных работ позволит дополнительно выработать порядка 23,5 млн кВт·ч электроэнергии для потребителей.
18 апреля 2026 г. энергоблок № 4 Нововоронежской АЭС выведен на 100% мощности после окончания планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные операции были завершены на 5 суток раньше запланированного срока в полном объеме и с соблюдением всех стандартов и требований безопасности.
Сокращение срока ремонта позволит дополнительно выработать порядка 23,5 млн кВт·ч. Этого количества достаточно, чтобы в течение месяца обеспечить электроэнергией свыше 90 тысяч квартир с семьей из 4-х человек.
В ходе ППР специалисты Нововоронежской АЭС и «Нововоронежатомэнергоремонта» выполнили капитальный ремонт корпуса реактора, который проводится раз в четыре года. Также они осуществили отбор пяти образцов металла (темплет) с внутренней поверхности корпуса реактора. Их направят на исследование в Курчатовский институт, который занимается прогнозированием поведения металлов на весь срок эксплуатации (в настоящее время это 60 лет).
Кроме того, была проведена перезагрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие. Также специалисты осуществили текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования: это позволит поддержать высокий уровень безопасности работы энергоблока.
В настоящее время все энергоблоки НВ АЭС работают в штатном режиме и несут.
нагрузку 3 705 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.
Справка.
Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.
Планово-предупредительный ремонт (ППР) — ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС для обеспечения надежной работы энергоблоков и повышения эксплуатационных характеристик оборудования.
Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 — ВВЭР-440; энергоблок № 5 — ВВЭР-1000; энергоблок № 6 — ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 — в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» — № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.