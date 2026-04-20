Проезд на дороге Вад — Новый Мир перекрыли из-за огромного карстового провала

Источник: Живем в Нижнем

Движение транспорта полностью перекрыли на 20 км автодороги Вад — Новый Мир в Нижегородской области. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На проезжей части образовался масштабный карстовый провал. Размеры ямы составляют четыре метра в глубину и восемь метров в ширину. Специалисты ГАИ предупреждают, что находиться на участке крайне опасно.

Автомобилистов просят пользоваться объездными путями. Подъехать к поселку Новый Мир можно через Перевоз по дороге Перевоз — Шатки. Рекомендуется соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ремонт трамвайных путей начнут на перекрестке Ванеева и Сусловой 25 апреля. Работы будут проходить до 18 мая.