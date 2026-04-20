«Славянский базар в Витебске» озвучил размер Гран-при конкурса и других премий для победителей. Эти суммы официально прописало Министерство культуры Беларуси в своем постановлении.
Главный приз для победителя конкурса эстрадной песни на международном фестивале «Славянский базар в Витебске» составит 20 тысяч долларов. Другие премии среди участников взрослого конкурса распределятся следующим образом:
— Первое место — 15 тысяч долларов.
— Второе место — 10 тысяч долларов.
— Третье место — 5 тысяч долларов.
Кроме того, организаторы конкурса учредили специальную награду — премию имени Владимира Мулявина. Ее размер — 70 базовых величин, что составляет 3150 рублей (на 20 апреля 2026 года 1 базовая величина равна 45 рублям). Этот приз вручат тому, кто лучше всех раскроет национальную тему и покажет высокий уровень мастерства.
Для юных участников детского музыкального конкурса тоже предусмотрены солидные выплаты:
— Гран-при — 5 тысяч долларов.
— Первая премия — 3 тысячи долларов.
— Вторая премия — 2 тысячи долларов.
— Третья премия — 1 тысяча долларов.
Для детей — участников организаторы тоже учредили специальный приз имени Игоря Лученка — 50 базовых величин (2250 рублей). Он достанется тому юному артисту, который продемонстрирует лучшее воплощение славянской темы в вокальном искусстве.
В документе уточняется важный момент: все денежные премии выплатят в белорусских рублях. При этом пересчет будет сделан по официальному курсу Национального банка на день выплаты.
