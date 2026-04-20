В Калининградской области уже больше 11 тысяч доноров крови и костного мозга — Беспрозванных

Губернатор Алексей Беспрозванных побывал на Станции переливания крови в Калининграде и поздравил врачей с Национальным днем донора. Как написал глава региона в МАХ, в Калининградской области сегодня уже больше 11 тысяч доноров крови и костного мозга, а наша станция переливания — одна из лучших в стране.
«От доноров и работы станции напрямую зависит работа более трех десятков больниц. В прошлом году обновили здесь оборудование для переработки крови, в этом — закупим автобус для выездных бригад», — написал глава региона.
