В Калининградской области уже больше 11 тысяч доноров крови и костного мозга — Беспрозванных

Губернатор Алексей Беспрозванных побывал на Станции переливания крови в Калининграде и поздравил врачей с Национальным днем донора. Как написал глава региона в МАХ, в Калининградской области сегодня уже больше 11 тысяч доноров крови и костного мозга, а наша станция переливания — одна из лучших в стране.