В Японии мужчину приговорили к условному сроку за публикацию спойлеров к аниме

Суд счёл, что подробные пересказы нарушают авторские права.

Источник: Клопс.ru

В Японии 39-летнего администратора веб-сайта приговорили к полутора годам лишения свободы условно за публикацию спойлеров к аниме, фильмам и сериалам. Об этом пишет газета Asahi Shimbun.

Мужчина размещал краткие пересказы разных произведений, среди них — «Годзилла: Минус один»12+ и «Повелитель»18+. Следствие сочло, что эти тексты по сути передают весь сюжет, включая диалоги и основные сцены, а значит, являются адаптацией, для которой нужно разрешение правообладателя. Защита пыталась настаивать, что без видео и звука полностью раскрыть содержание аниме нельзя.

Обвинение также указало, что в публикациях подсудимого размещалась реклама, которая обеспечивала доходность сайта. В итоге мужчине назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, а также штраф в миллион иен. Если за это время он не нарушит закон, в тюрьму его не отправят.

