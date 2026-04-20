Отсидевший 12 лет бывший мэр Урлашов хочет вернуться в политику

Отсидевший по обвинению во взяточничестве 12 лет экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов хочет вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью RTVI.
Он рассказал, что политик — это в первую очередь человек влияния:
— Политик — это человек влияния в первую очередь. Влияние может быть в городе, в области, в регионе или в масштабах страны, а может быть планеты.
Сейчас бывший мэр не имеет права занимать госдолжности или избираться. Но, по его мнению, он может возглавлять партию. Как юрист он считает, что запретов на это нет. Он подготовил программу, которую планирует проводить в жизнь.
Бывший мэр планирует завести канал в мессенджере, где будет публиковать свою программу.
Напомним, Евгений Урлашов стал мэром Ярославля в 2012 году. В 2013 году его арестовали по обвинению в получении и вымогательстве взятки. Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима. Вину политик не признал. Он вышел на свободу в декабре 2025 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.