Выставка спортивных реликвий в Сочи продолжит работу до сентября

Работа выставки уникальных спортивных реликвий в Музее спортивной славы Сочи продолжится до сентября этого года, сообщили в городской администрации. Поддержание исторической ценности спортивной культуры отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Посетители могут увидеть раритетную клятву олимпийской сборной СССР по волейболу с автографом первого олимпийского чемпиона Сочи Владимира Кондры. Отдельный раздел выставки «Спортивная слава Сочи» посвящен велоспорту. Там представлены награды ветерана велоспорта, удостоенного звания «Заслуженный мастер спорта СССР» за победу сборной страны на Олимпийских играх 1980 года, Николая Морозова, а также кубок победителя международной велогонки Иракли Абрамяна.
Кроме того, на выставке представлены награды заслуженного тренера РСФСР по теннису Леонида Мадельяна, кубки прославленных сочинских теннисистов Виталия Голикова и Михаила Дибцева. Также там есть ракетка с автографом олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова и другие награды спортсменов.
«Сочи круглогодично становится площадкой для различных соревнований со времен зимних Олимпийских игр 2014 года. В городе при поддержке госпрограммы “Спорт России” действуют школы и секции, где проходит обучение различным видам спорта, но важно, как помогать развиваться действующим юным и взрослым спортсменам, так и сохранять историю побед наших земляков. В Музее спортивной славы открылась тематическая выставка, в рамках которой посетители познакомятся с уникальными экспонатами, которые были переданы музею в дар чемпионами-сочинцами. Жители и гости курорта могут ознакомиться еще и с наследием сочинской зимней Олимпиады», — отметил директор департамента по физической культуре и спорту администрации города Анатолий Мирошников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.