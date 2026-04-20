Выставка спортивных реликвий в Сочи продолжит работу до сентября

«Сочи круглогодично становится площадкой для различных соревнований со времен зимних Олимпийских игр 2014 года. В городе при поддержке госпрограммы “Спорт России” действуют школы и секции, где проходит обучение различным видам спорта, но важно, как помогать развиваться действующим юным и взрослым спортсменам, так и сохранять историю побед наших земляков. В Музее спортивной славы открылась тематическая выставка, в рамках которой посетители познакомятся с уникальными экспонатами, которые были переданы музею в дар чемпионами-сочинцами. Жители и гости курорта могут ознакомиться еще и с наследием сочинской зимней Олимпиады», — отметил директор департамента по физической культуре и спорту администрации города Анатолий Мирошников.