Рак IV стадии и платные обследования: почему прокуратура вступилась за педагога

Транспортная прокуратура провела проверку по обращению 62-летней преподавательницы музыкальной школы Черняховска Татьяны Севостьяновой, которой в январе 2025 года был поставлен онкологический диагноз. Проверка показала нарушения, в итоге прокурор направил в суд иск к больнице РЖД (женщина «приписана» по ОМС к поликлинике РЖД в Черняховске). Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на предварительном заседании в суде Московского района.
В конце января 2024 года Татьяна Севостьянова прошла ежегодную флюорографию в поликлинике РЖД в Черняховске. Результат — норма. Спустя 11 месяцев женщина начала готовиться к плановой операции и перед госпитализацией попросила врача отправить её на флюорографию досрочно — беспокоил кашель. Исследование показало, что у неё затемнения в лёгких. В январе 2025 года женщине поставили диагноз «Рак легких четвертой стадии с метастазами». Больница РЖД направила её на госпитализацию в федеральный медицинский центр онкологии им. Петрова. Однако там ей пришлось заплатить за обследования. Кроме того, из лёгкого откачали 5 л жидкости, всё это обошлось пациентке в 139,55 тыс. рублей.
Сейчас Татьяна Дмитриевна проходит в Санкт-Петербурге экспериментальное лечение — принять участие в клинических исследованиях препаратов для лечения онкологии одной из крупных фармкомпаний ей порекомендовали в НМИЦ им. Петрова. Курс лечения — два года, один год уже прошёл. Несмотря на тяжелый диагноз, она продолжает работать — учить детей музыке (в музыкальной школе Черняховска она преподает уже 36 лет).
Татьяна Дмитриевна Севостьянова.
Татьяна Севостьянова рассказывает, что обратилась в СМИ со своей историей, чтобы попытаться изменить ситуацию в сфере здравоохранения: «В апреле 2026 года год, как я лечусь. Благодаря этому лечению моя жизнь продлена. По месту жительства моё заболевание не предотвратили… Я хочу верить, что моя история позволит изменить ситуацию, чтобы с другими такого не произошло».
Предварительное заседание суда проходило в здании на ул. Дюнной на третьем этаже. Татьяна Севостьянова пришла на сама, поднявшись на третий этаж, несмотря на тяжелый диагноз. На заседании также присутствовали представитель страховой компании, в которой женщина застрахована по ОМС, юристы больницы «РЖД-Медицина» Калининграда и ОАО «РЖД», а также представитель транспортной прокуратуры Татьяна Куприянова.
Юрист больницы РЖД попросил провести заседание в закрытом режиме, поскольку дело касается медицинской и врачебной тайны. Он показал судье запрос от СМИ об освещении данного судебного процесса, который поступил главврачу больницы Людмиле Сиглаевой (в 2015—2017 годах она занимала пост министра здравоохранения области). Однако Татьяна Севостьянова сообщила, что не возражает против открытого заседания.
Судья Виктор Семенихин зачитал информацию о сути дела. В защиту интересов Татьяны Севастьяновой обратилась транспортный прокурор Калининградской области Виктория Заварзина. Прокуратура провела проверку по обращению жительницы Черняховска и установила, что женщина имеет полис ОМС, с 2017 года приписана к поликлинике № 2 на станции Черняховск ЧУЗ «РЖД Медицина». В 2022 году в военно-морском госпитале проходила углублённую диспансеризацию, вердикт: хронические заболевания отсутствуют. Потом проходила флюорографию в 2023 году — всё было в норме.
В конце января 2024 года прошла очередную флюорографию в поликлинике РЖД, результат: без свежих очаговых и инфильтративных изменений. Рекомендовано КТ-ОГК на вдохе и выдохе.
Однако уже в декабре флюорография показала серьезные изменения, Татьяну Дмитриевну отправили на КТ, которое выявило патологию. В январе женщину направили из железнодорожной больницы в Национальный исследовательский центр онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге, где ей поставили диагноз: «Рак верхней доли правого лёгкого с T4N2M1 4-й стадии (плевра, mts в лёгких, по плевре справа и ВГЛУ, правосторонний гидроторакс)». В апреле Татьяне Севастьяновой присвоили первую группу инвалидности.
«В апреле 2025 года обращалась в ЧУЗ “РЖД Медицина” по вопросу некачественно оказанных ей медицинских услуг, по результатам которых учреждениям в мае был дан ответ об отсутствии нарушений со стороны учреждений здравоохранения», — продолжал судья зачитывать исковое заявление. Выяснилось, что по итогам флюорографии в начале 2024 года в медицинскую книжку была поставлена печать с пометкой «норма». О рекомендации по проведению КТ-ОГК на вдохе-выдохе пациентка узнала лишь в январе 2025 года уже на приёме врача-онколога. «Указанное привело к ухудшению здоровья и прогрессированию заболевания», — говорится в иске.
Экспертизой Территориального фонда ОМС были выявлены нарушения. В итоге к Больнице РЖД применили санкции — оштрафовали на 2 367 рублей 71 копейку. 252 рубля 36 копеек удержано из объём средств, предусмотренных для оплаты медпомощи. Транспортная прокуратура в исковом заявлении потребовала взыскать с «Больницы РЖД-Медицина» компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб., расходы на обследование и лечение в размере 139 550 рублей.
«Всё изложено правильно, — сказала Татьяна Севостьянова, когда судья дал ей слово. — Единственное, что мне хотелось отметить — это работа нашей поликлиники». Женщина рассказала, что у нее возникали проблемы с тем, как с ней обращались врачи в поликлинике, что они не направляли на рекомендованные обследования, она не могла получить помощь в должном объеме. «После флюорографии в январе 2024 года меня не оповестили о том, что мне нужно сделать КТ. Меня также не оповестили и о том, что мне было рекомендовано МРТ по итогам приема у невролога», — заметила Севостьянова. По её словам, помощь в итоге она получала в Санкт-Петербурге, где проходит экспериментальное лечение.
«Вы предъявляете требования о компенсации морального вреда в связи с тем, что при проведении флюорографии в 2024 году вас не поставили в известность, что вам необходимо пройти какие-то исследования, поскольку есть подозрение на что-то там?» — уточнил судья. «Да, я не знала об этом», — ответила женщина.
«Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что в РЖД никаких мер не предпринимали после того, как у вас фактически был установлен диагноз?» — задал еще один вопрос судья. «Как всё получилось, — рассказала Татьяна Севостьянова. — Мне нужно было сдать анализы для подготовки операции. Но у меня появился кашель. И поэтому я врачу-терапевту сказала: “Можно мне сделать флюорографию досрочно?” Она, конечно, меня без проблем направила. Когда получили снимок, женщина, которая делала флюорографию, пригласила меня в кабинет, где стоит компьютер. Она говорит: “Посмотрите, какое у вас лёгкое”. А у меня половина лёгких прямо затемнено было, чёрное. Вот отсюда всё и пошло. А так бы никто бы не узнал, если б я не обратилась».
Судья уточнил, кто именно направил после этого пациентку в федеральный центр онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что попросила об этом в больнице РЖД, потому что слышала, что там лучше обследования и лечение. «Там качественно в том плане, что и лекарства можно получить, и какие-то рекомендации. Если нужно будет, могут куда-то направить. И меня направили на клинические испытания», — рассказала Татьяна Дмитриевна.
«А здесь, в Калининградском онкоцентре, не делают этого, правильно я понимаю?» — поинтересовался судья. «Здесь нет препаратов, которые я сейчас получаю. А если и есть, то нет гарантии бесперебойного обеспечения ими. Я интересовалась этим вопросом у главного химиотерапевта области», — объяснила женщина. Она рассказала, что экспериментальное лечение ей предложили в центре им. Петрова, проводит его российская фармацевтическая компания.
У судьи возникли вопросы, почему в НИМЦ им. Петрова Татьяне Севостьяновой пришлось платить за обследования. «Мне дали направление, что оно на госпитализацию и консультацию, слово “обследование” там не было подчёркнуто. Поэтому получается, что я получила направление только на консультацию и на госпитализацию», — рассказала она.
«У вас там требовали деньги платить за эти все обследования?» — спросил судья.
«Нет, ну как они требовали… — засомневалась женщина. — У меня в легких было 5 л 200 г жидкости, надо было откачивать. Как я поеду из Петербурга назад домой брать для этого направление? Я уже задыхалась просто-напросто и не могла ходить. Поэтому я думала, что надо было согласиться… Получается так, что направление неправильно оформлено было. Если бы там было подчёркнуто слово “обследование”, тогда бы мне предложили обследоваться. И плюс ко всему, я так понимаю, надо указывать каждую область обследования, что нужно конкретно обследовать». Она уточнила, что о неправильно оформленном направлении от больницы ей сказали в федеральном центре.
Судья зачитал заключение, выданное федеральной клиникой, и поинтересовался, предлагали ли пациентке в Санкт-Петербурге бесплатно оказать помощь: «Или они вам сказали: “Надо платить деньги за исследование”?».
«Они мне как сказали: “Раз нет направления на обследование, только платно”. Ещё врач так сказал: “Давайте я вам подчеркну слово “обследования” в направлении. Если пройдёт это в регистратуре, тогда было бы хорошо, что вам сделали бесплатно. Но я сомневаюсь, что это примут в регистратуре”. Я спустилась в регистратуру, там сразу посмотрели, что в направлении слово “обследование” подчёркнуто от руки. Они сказали: “Мы это направление не примем”».
«То есть они по цвету ручки определили?» — удивился судья.
«Нет, в выданном больницей направлении в компьютере подчёркивают то, что нужно пройти», — пояснила Татьяна Севостьянова.
После этого судья передал слово ответчику. Юрист больницы сказал, что их сторона считает: требования не подлежат удовлетворению, основания изложены в письменных возражениях. «Кроме того, считаем, что вина причинения вреда здоровью ЧУЗ “РЖД-Медицина” отсутствует, поскольку вред здоровью причинён наличием, возникновением и развитием онкологического заболевания. К сожалению, на сегодняшний день его генетика мало изучена», — пояснил юрист.
Что касается направления в НМИЦ им. Петрова, то, по словам юриста, направление на госпитализацию предусматривает проведение всех обследований больницы, которая госпитализирует пациента. Он также обратил внимание, что НМИЦ им. Петрова работает в системе ОМС и дополнительные обследования пациентке должны были делать в рамках программы госгарантий.
Слово взяла представитель страховой компании, в которой Татьяна Севостьянова застрахована по ОМС. «Вы считаете, что на момент выдачи вот этого направления диагноз был установлен? — спросила она у юриста больницы. — Пациентку направляли на госпитализацию для лечения?» Она также спросила, достаточным ли был набор исследований, которые имелись на руках у пациентки.
«Диагноз был установлен врачом-онкологом, она уже ехала по направлению, были готовы исследования, был диагноз. Процесс обследования, конкретных процедур назначает лечащий врач при госпитализации. Если ему нужны дополнительные сведения, они назначаются при госпитализации», — настаивал юрист.
Судья предложил завершить спор и зачитать бумагу, которая пришла из федерального медицинского центра. Из неё следовало, что Татьяне Севостьяновой оказали платные медуслуги в амбулаторных условиях в соответствии с заключённым договором на оказание платных услуг. Центр онкологии в рамках ОМС оказывает только отдельные медицинские услуги по соответствующим тарифам, действие которых распространяется на учреждение. «Для других диагностических исследований, а также амбулаторного приёма врачей-специалистов объёмы предоставленной медицинской помощи и финансовых средств по ОМС в учреждении не распространяются», — говорилось в ответе.
Также в федеральном центре сообщили, что по правилам маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории Калининградской области пациент с целью уточнения диагноза и проведения онкологического консилиума должен направляться в региональный онкологический центр, в том числе с применением телемедицинских технологий в сложных случаях лечения.
«Вопрос госпитализации [в НИМЦ им. Петрова] не обсуждался ввиду отсутствия диагноза на первичных приёмах врача-онколога. Пациент был недообследован на момент обращения, — говорилось в письме. — Госпитализация в НМИЦ им. Петрова осуществляется на основании всех выполненных исследований, посещения профильных специалистов, проведения консилиума с участием онколога, радиолога, химиотерапевта, на основании которого будет принято решение о возможности и целесообразности лечения в учреждении».
«Вот такой ответ дали, — констатировал судья. — То есть решать вопрос о госпитализации могут только врачи, которые госпитализируют данное лицо. Кроме того, они тут указали о том, что пациент поступил в недообследованным, без уточнённого диагноза».
Представитель страховой компании поинтересовалась у ответчика, связывается ли больница РЖД с федеральными центрами перед тем, как отправлять пациентов к ним на госпитализацию, и есть ли какая-то обратная связь. «Конечно, связываемся. Вероятнее всего, что обратная связь есть, я уточню», — ответил представитель больницы.
«Суд определил подготовку по делу окончить, назначить основное судебное», — вынес вердикт судья.
После заседания Татьяна Севостьянова рассказала корреспонденту «Нового Калининграда», что у неё немало претензий к поликлинике, к которой она приписана. Её не извещали о том, что были рекомендации сделать МРТ, были проблемы с дерматологом. Кроме того, возникли сложности с больничным — терапевт в поликлинике отказывался его продлевать, ссылаясь на то, что Татьяна Дмитриевна должна «находиться на инвалидности», а не работать. И ей пришлось самой искать в интернете информацию и доказывать врачу, что она имеет право работать и находиться на больничном. «Получается, что меня уже просто там списали со счетов», — рассказала она. Татьяна Севостьянова интересовалась возможностью лечения в Калининградской области, была на приеме у главного химиотерапевта: «Но она мне не гарантировала, что препараты будут бесперебойно. Да и я там видела людей, онкобольных, которые были вынуждены покупать положенные им государством бесплатно лекарства за свой счёт. А это очень немалые суммы».
Затем Татьяна Дмитриевна поспешила в аэропорт — предстояла очередная поездка в Санкт-Петербург. Она летает на капельницы раз в три недели. Билеты на самолёт семья покупает за свой счёт, останавливается женщина у бывшего выпускника, когда-то учившегося у нее в музыкальной школе. «Мир не без добрых людей», — заметила она.
Основное судебное заседание назначено на 18 мая.
Комментарий главврача ЧУЗ «РЖД-Медицина Калининград» Людмилы Сиглаевой:
— На ваш запрос о предоставлении точки зрения на судебное разбирательство по исковому заявлению Калининградского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры в защиту интересов Севостьяновой Татьяны Дмитриевны к ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград" сообщаем, что учреждение здравоохранения не согласно с предъявленными к учреждению здравоохранения исковыми требованиями.
Полагаем, что судом, с учетом представленных сторонами материалов и доказательств, будет проведено объективное, всестороннее судебное разбирательство и вынесено решение в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», личный архив Татьяны Севосьтяновой.