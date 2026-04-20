Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Досрочный период ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме и без сбоев

Рособрнадзор: досрочный период ЕГЭ-2026 прошел без сбоев, в штатном режиме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

«Досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2236 человек», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, для проведения ЕГЭ в досрочный период было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.