Досрочный период ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме и без сбоев

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.
«Досрочный период ЕГЭ 2026 года прошел без сбоев, в штатном режиме. Экзамены проходили с 20 марта по 20 апреля, всего в них приняли участие 2236 человек», — говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте, для проведения ЕГЭ в досрочный период было задействовано 113 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 69 регионах России, организацию экзаменов обеспечивали более 2 тысяч работников ППЭ.