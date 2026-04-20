В Ленобласти создадут цифровой сервис по борьбе с борщевиком

Цифровой сервис для сообщений граждан о борщевике и работе по его устранению появится в Ленобласти в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Платформу планируют запустить на базе региональной геоинформационной системы уже в этом году, сообщили в комитете цифрового развития области.
Пользоваться сервисом будет просто: достаточно сфотографировать борщевик и отправить фото с указанием места, где он растет. На цифровой платформе будут отслеживать все этапы: от получения сообщения до фактического уничтожения сорняка.
Поручение о создании единой службы по борьбе с борщевиком дал глава региона Александр Дрозденко. В ходе совещания он также поручил активизировать межведомственное взаимодействие муниципалитетов, лесных и дорожных служб, увеличить штрафы для физических и юридических лиц, на чьих землях растет борщевик, и повысить ставку налога на неиспользуемые земли, зарастающие сорняком.
