Проход в Нижегородский кремль ограничат 20 и 22 апреля

Проход на территорию Нижегородского кремля будет временно ограничен 20 и 22 апреля 2026 года. Об этом сообщили в соцсетях Нижегородского кремля, пояснив, что меры безопасности связаны с подготовкой и проведением открытого гарнизонного строевого смотра ГУ МВД России по региону.
Ограничения будут действовать в указанные дни с 06:00 до 16:00. В это время жители и гости города смогут попасть в крепость через Дмитриевскую и Никольскую башни, арки Кладовой и Ивановской башен, а также воспользовавшись кремлевским фуникулером. Остальные входы могут быть перекрыты на время официальных мероприятий. Изменения коснутся и автомобилистов: въезд и выезд транспорта будет организован исключительно через арки Ивановской и Кладовой башен.
Ранее сообщалось, что центр Нижнего Новгорода перекроют 20 и 22 апреля на время репетиций парада.