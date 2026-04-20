Спят на одном диване и не ходят в школу: шокирующие условия жизни шестерых детей в калининградской квартире

В Московском районе Калининграда шестеро детей, включая младенца, живут без присмотра в грязной квартире. Старшие больше месяца не посещают школу. «Клопс» разбирался в этой из ряда вон выходящей ситуации. Имена героев изменены.
О беспризорниках при живой матери на днях узнала местная жительница Юлия, ребёнок которой ходит в один класс с 11-летней Алиной. Девочка не появлялась в школе с 3 марта. Сейчас начинаются переводные итоговые контрольные работы. Юлия забеспокоилась: «Сейчас все озабочены подготовкой к выпускным, а мама Алины просто пропадает и говорит, что второй месяц у детей ветрянка. Я не знаю, отреагировали ли педагоги школы на эту ситуацию. Я решила, что мама может врать, а детей и вовсе у неё забрали. Захотела проверить и разыскала жителей дома, созвонилась с соседями. А они говорят: “Только вышли из её квартиры. Дети голодные дома одни. Младшая сосёт пустую бутылку!”.
Соседи рассказали, что последние месяцы дети живут фактически одни. Трое из них — погодки школьного возраста. Трое младших — малыши от одного до трёх лет. Мать появляется дома раз в несколько дней, а продукты детям иногда передают через знакомых. Субботним вечером, 18 апреля, Юлия вместе с подругой, живущей в соседнем доме, решила увидеть всё своими глазами.
«Мы сразу пошли в магазин, купили смеси, каши, хлеб, сосиски, макароны быстрого приготовления, чтобы дети могли по-быстрому утолить голод, и пришли к ним», — рассказала женщина.
Подруги зашли в квартиру под предлогом передачи вещей и продуктов. Взрослых дома не было. По её словам, дети выбежали встречать и смотрели, что им принесли. Они выглядели испуганными и неухоженными. Младшая девочка показалась Юлии «безэмоциональной», а старшая боялась впускать посторонних.
Она тряслась и просила нас уйти. Говорила, что ей потом будет плохо, когда мама вернётся.
Мол, уйдите, пожалуйста, мама наругает. Именно она присматривает за остальными детьми. Я пыталась объяснить, как приготовить смесь малышке. Она сказала, что всё знает", — уточнила собеседница.
По словам Юлии, в квартире оборваны обои, повсюду разбросаны вещи. «Дети, за исключением старшей девочки, были очень грязные, малыш — в одном памперсе. По стенам и потолку бегали тараканы. У них нет ни стола, ни стульев. Спальных мест не хватает. Полы настолько грязные, будто их не мыли месяцами», — так описывает увиденное собеседница «Клопс».
Около 22:30 Юлия и её подруга дозвонились в 112 и пытались вызвать полицию, но никто не приезжал. Юлия раздобыла мобильные телефоны участкового и сотрудницы ПДН, которая знакома с семьёй.
"Когда ей позвонили, она, видимо, уже спала. Мы стали спрашивать, почему все знают про эту семью, а меры не принимаются.
Нам ответили: «Не учите меня работать» — и положили трубку".
Реакция последовала только после обращения в Следственный комитет на горячую линию «Ребёнок в опасности»: «Полиция приехала через 10−15 минут. Было около часа ночи. Полицейские тихо постучали в дверь, им никто не открыл».
Юлия сообщила о ситуации представителю минсоца, которая сразу связалась с органами опеки и передала информацию в ПДН. «Сегодня я иду в органы опеки, чтобы дать пояснения и уточнить, какую помощь окажут детям», — добавила собеседница «Клопс».
По словам Юлии, ей сказали, что мать вернулась домой и побежала в магазин за продуктами: «Конечно, если она нормальная мать, то наведёт порядок. Но в этой квартире, мне кажется, за месяц не убраться, там тараканы с потолка валятся».
Как отмечают очевидцы, в семье начались проверки, однако соседи опасаются, что без постоянного контроля ситуация может повториться.
Что говорят в полиции.
В региональном УМВД «Клопс» пояснили, что уже провели проверку и нарушений не выявили: «Были проверены жилищно-бытовые условия, которые являются благоприятными. Установлено, что мать была на работе. Семья на учёте в ПДН не состоит».
«Девочка просила, чтобы их не забирали».
Как сообщил «Клопс» источник, близкий к министерству социальной политики региона, информация подтвердилась: «Органы опеки администрации Калининграда в курсе ситуации, они уже выехали на место. В семье есть отец, некоторые дети ему неродные. Родители и раньше попадали в поле зрения органов опеки. Старшая девочка просила, чтобы их не забирали. Министерство соцполитики намерено предложить маме с детьми поехать в ресурсный центр “Доверие”, где специалисты разберутся в причинах неблагополучия, окажут комплексную поддержку — психологическую, правовую, медицинскую и другую. Семья сможет там находиться до полугода, но не факт, что мать согласится».
«Клопс» будет следить за развитием событий.