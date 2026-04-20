До городских кладбищ Казани запустят специализированные автобусы

Дополнительный транспорт назначен на Радоницу, День Победы, а также Троицкую родительскую субботу.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани на памятные дни 21 апреля (Радоница), 9 мая и 30 мая (Троицкая родительская суббота) назначены дополнительные автобусные маршруты до кладбищ, сообщили в комитете по транспорту исполкома города.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 201с — Проспект Победы — Самосыровское кладбище.

№ 202с — Чеховский рынок — Самосыровское кладбище.

№ 204с — ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышках.

№ 205с — ДК Железнодорожников — Юдинское кладбище.

№ 206с — КДК им. Ленина — ж.м. Сухая река.

№ 207с — Самосыровское кладбище — кладбище «Курган».

№ 208с — ул. Гаврилова — ж.м. Сухая река.

№ 210с — Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище.

№ 84 — ул. Халитова — ж.м. Чебакса (с заездом на Курган).

Кроме того, ряд автобусов будут ездить по графику рабочего дня. Среди них автобусы маршрутов № 2 «Ст.м.»Аметьево«- ЦУМ», № 23 «ул. Р. Яхина — ж.м. Мирный», № 31 «Торговый центр “Мега” — жилой массив Старое Победилово», № 37а «Сухая Река — КДК им. Ленина», № 46 «ж.к. Экопарк Дубрава» — Профилакторий«, № 56»ул. Р. Яхина — ж.м. Петровский«, № 71 “Городская больница № 5 -ж.м. Константиновка”, № 72 “Театр им. Г. Камала — Профилакторий”.

С 25 апреля до 1 ноября автобусный маршрут № 71 «Городская больница № 5 — жилой массив Константиновка» в выходные дни будет двигаться по измененной схеме с заездом на остановку «Самосыровское кладбище».