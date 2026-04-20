В Казани кафе закрыли на 60 суток за нарушения в организации питания

Такое решение принял суд, изучив материалы от Роспотребнадзора.

Источник: ГУФССП России по Татарстану

В Вахитовском районе Казани одно из кафе временно прекратило работу. Это произошло не по воле владельца, а по постановлению суда. Решение о приостановлении деятельности на 60 суток было принято после изучения протокола Роспотребнадзора, сообщили в ГУФССП России по Татарстану.

Причиной стали выявленные в кафе нарушения требований к организации питания. Хозяина заведения признали виновным в административном правонарушении. Вскоре туда пришли приставы и физически опечатали двери. При этом они предупредили предпринимателя о том, что если он откроет кафе раньше установленного срока, то ему грозят более серьезные последствия.