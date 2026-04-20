По факту происшествия в цирке Ростова‑на‑Дону заведено уголовное дело

Об этом сообщает региональный Следком.

По факту происшествия в цирке Ростова‑на‑Дону заведено уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следком.

Ведомство организовало процессуальную проверку после того, как 19 апреля 2026 года в социальных сетях появилась информация о происшествии в цирке. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент произошёл во время циркового представления с участием тигров. По предварительным данным, защитная сетка, ограждающая арену, упала — в результате одно из животных покинуло пределы арены и оказалось в зрительном зале, где находились посетители. К счастью, никто из зрителей не пострадал: специалисты оперативно изъяли хищника и вернули его в вольер.

Следователи проведут всестороннее расследование, в рамках которого:

оценят, насколько при организации и проведении циркового шоу были соблюдены требования безопасности — в том числе при работе с животными, представляющими повышенную опасность;

допросят руководство и сотрудников цирка, а также очевидцев происшествия;

назначат комплекс экспертиз, чтобы установить причины и условия, из‑за которых упала защитная сетка и тигр смог выйти в зрительную зону.

Ход расследования находится на контроле в следственном управлении.