По факту происшествия в цирке Ростова‑на‑Дону заведено уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следком.
Ведомство организовало процессуальную проверку после того, как 19 апреля 2026 года в социальных сетях появилась информация о происшествии в цирке. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Инцидент произошёл во время циркового представления с участием тигров. По предварительным данным, защитная сетка, ограждающая арену, упала — в результате одно из животных покинуло пределы арены и оказалось в зрительном зале, где находились посетители. К счастью, никто из зрителей не пострадал: специалисты оперативно изъяли хищника и вернули его в вольер.
Следователи проведут всестороннее расследование, в рамках которого:
оценят, насколько при организации и проведении циркового шоу были соблюдены требования безопасности — в том числе при работе с животными, представляющими повышенную опасность;
допросят руководство и сотрудников цирка, а также очевидцев происшествия;
назначат комплекс экспертиз, чтобы установить причины и условия, из‑за которых упала защитная сетка и тигр смог выйти в зрительную зону.
Ход расследования находится на контроле в следственном управлении.