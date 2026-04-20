По факту происшествия в цирке Ростова‑на‑Дону заведено уголовное дело

Инцидент произошёл во время циркового представления с участием тигров. По предварительным данным, защитная сетка, ограждающая арену, упала — в результате одно из животных покинуло пределы арены и оказалось в зрительном зале, где находились посетители. К счастью, никто из зрителей не пострадал: специалисты оперативно изъяли хищника и вернули его в вольер.