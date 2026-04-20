185 кг некачественной мясной продукции сняли с продажи в Нижегородской области в первом квартале

458 проб мяса и мясной продукции было исследовано в первом квартале текущего года на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические, паразитологические показатели, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям выявлено в 1,8% исследованных проб. В одной пробе было обнаружено превышение допустимых уровней консервантов.
«Проб, неудовлетворительных по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, не выявлено. Наличие ГМО, превышение по содержанию радиоактивных веществ и антибиотиков в исследованных пробах продукции не обнаружено», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Однако в ходе надзорных мероприятий были установлены нарушения требований законодательства в сфере технического регулирования, в том числе: реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента и нарушение условий хранения мясной продукции.
Всего с реализации была снята 21 партия мясной продукции на 185 кг. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, что антибиотик динитрокарбанилид нашли в говяжьих сосисках в Нижнем Новгороде.