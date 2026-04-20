Ситуацию с выплатой медикам в селе Самарском обсудили власти Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь потребовал объяснить ситуацию с региональной выплатой медикам ЦРБ в селе Самарском Азовского района. Тему подняли на совещании сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба главы региона.
Детали прояснила заместитель губернатора Олеся Старжинская. Оказалось, село Самарское не относится к отдаленным территориям, где действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Медиков в подобные населенные пункты привлекают региональной поддержкой, но ранее возник дефицит выплат за 2025 год. Причина заключается в том, что специалистов в медучреждение прибыло больше, чем требовалось по плану.
— Надо найти способ и сделать так, чтобы медики получили выплаты. Нужно пытаться удержать каждого приехавшего врача, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, с 2020 года для участников «земских» программ в Аксайском, Азовском и Мясниковском районах размер компенсации составляет 1,5 млн рублей для врачей и 750 тысяч рублей для среднего медперсонала, в малых городах таким же специалистам перечисляют 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.
Всего по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли 1608 работников, еще три человека поддержали областными средствами. Дополнительно за счет региональной поддержки в Аксайский, Азовский и Мясниковский районы пригласили 110 человек, в частности, в том числе в прошлом году 16 медиков.
