Для ремонта дороги в районе отеля «Балтика» в Калининграде разрешили вырубить 73 дерева. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Работы проведут на участках дороги Северный обход — Заозерье. Там спилят клёны, ясени, липы, яблони, берёзы, ивы и другие деревья. Также вдоль трассы уберут 42 кустарника.
Порубочный билет выдали МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен на участке высадят 52 новых растения.
Всего вдоль трассы планируют вырубить более 130 деревьев и кустарников. Подрядчик демонтирует покрытие из брусчатки и уложит асфальт. На участке оборудуют уличное освещение и высадят новые растения. Работы должны выполнить до 9 ноября.
Ремонтом дороги займётся ООО «Инпэкс» за 129,8 миллиона рублей. Участок протяжённостью 867 метров находится в конце Московского проспекта, в районе отеля «Балтика». С 4 мая там начнут ограничивать движение транспорта для проведения работ.