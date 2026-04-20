Для ремонта дороги в районе отеля «Балтика» в Калининграде разрешили вырубить 73 дерева

Взамен на участке высадят 52 новых растения.

Для ремонта дороги в районе отеля «Балтика» в Калининграде разрешили вырубить 73 дерева. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Работы проведут на участках дороги Северный обход — Заозерье. Там спилят клёны, ясени, липы, яблони, берёзы, ивы и другие деревья. Также вдоль трассы уберут 42 кустарника.

Порубочный билет выдали МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Компенсационная стоимость не взимается. Взамен на участке высадят 52 новых растения.

Всего вдоль трассы планируют вырубить более 130 деревьев и кустарников. Подрядчик демонтирует покрытие из брусчатки и уложит асфальт. На участке оборудуют уличное освещение и высадят новые растения. Работы должны выполнить до 9 ноября.

Ремонтом дороги займётся ООО «Инпэкс» за 129,8 миллиона рублей. Участок протяжённостью 867 метров находится в конце Московского проспекта, в районе отеля «Балтика». С 4 мая там начнут ограничивать движение транспорта для проведения работ.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
