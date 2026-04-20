Застрявший у берегов Германии кит выбрался с мелководья

Горбатый кит Тимми, который в конце марта застрял на мелководье у немецкого побережья Балтийского моря, спустя почти месяц выплыл с мелководья. Но вместо Балтийского моря кит поплыл вглубь немецких территориальных вод, активисты планируют операцию по возвращению кита в море, передает телеканал ZDF.
С конца марта кит находился на мелководье у острова Пель в Мекленбургском заливе. В ночь на 20 апреля уровень воды в заливе поднялся, что позволило киту выплыть. Сейчас он остановился в конце озера Кирхзей, передает телеканал.
Как сообщил министр окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тилль Бакхаус, спасательная миссия пока не окончена. Сейчас местные спасатели вместе с властями сопровождают кита с целью вывести его из озера Кирхзее в Висмарскую бухту и Балтийское море. Бакхаус также сообщил, что на кита планируется установить маячок, чтобы отслеживать его передвижение.
Впервые Тимми заметили 3 марта, когда он показался на поверхности воды в порту Висмара в Мекленбурге — Передней Померании. После его еще несколько раз видели в разных районах у северных берегов Германии. Пару раз Тимми запутался в рыболовных сетях, из которых его освободили активисты.
23 марта кита обнаружили у берегов Тиммендорфер-Штранда, где он застрял на мелководье. Спасательные работы шли несколько дней, для этого с помощью экскаваторов прорыли канал. 27 марта Тимми вновь выплыл, но на следующий день вновь выбросился на мелководье в заливе Висмар, к югу от острова Уолфиш.
После этого Тимми несколько раз выплывал и попадал на мель, пока 31 марта окончательно не застрял у острова Пель в Мекленбургском заливе. Эксперты отметили слабое состояние Тимми, и 1 апреля власти прекратили любые спасательные операции, чтобы оставить кита в покое. Позднее отчет о здоровье кита показал, что животное находится в критическом состоянии. Вызволение Тимми взяли на себя общественные организации.
