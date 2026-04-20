На улице Багратиона в Калининграде высадили сакуры и сербские ели вместо вырубленных тополей

кустарников. Саженцы закупил благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Среди новых растений — сакуры, яблони, горные сосны и сербская ель.
Ранее вдоль этой улицы вырубили взрослые тополя. Работы провели в рамках «реконструкции зелёных насаждений»: состояние деревьев оценили как ослабленное. Теперь на их месте высадили новые породы.
«Пусть каждый саженец растёт крепким и сильным, а наш город становится всё уютнее и комфортнее для жизни», — заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
Узнать больше по теме
