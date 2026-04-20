Стало известно, как в Новосибирске будут праздновать День Победы

В мэрии Новосибирска утвердили план мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные события традиционно пройдут в центре города.

Источник: Сиб.фм

Главными элементами праздника станут военный парад на площади Ленина, акция «Бессмертный полк» и праздничные салюты. В этом году шествия пройдут сразу на нескольких площадках.

7 мая «Бессмертный полк» состоится в парке «Зелёный остров», 8 мая — на Бульваре Победы. Основное городское шествие запланировано на 9 мая — колонна проследует к Монументу Славы.

Завершением праздника станет масштабный салют. Его запустят в 22:00 на Михайловской набережной, а фейерверк на площади Ленина начнётся в 21:50 с площадки за НОВАТом.

Дополнительные фейерверки также планируются на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе и у Монумента Славы в Ленинском районе.