Стало известно, как в Новосибирске будут праздновать День Победы

Главными элементами праздника станут военный парад на площади Ленина, акция «Бессмертный полк» и праздничные салюты. В этом году шествия пройдут сразу на нескольких площадках.
7 мая «Бессмертный полк» состоится в парке «Зелёный остров», 8 мая — на Бульваре Победы. Основное городское шествие запланировано на 9 мая — колонна проследует к Монументу Славы.
Завершением праздника станет масштабный салют. Его запустят в 22:00 на Михайловской набережной, а фейерверк на площади Ленина начнётся в 21:50 с площадки за НОВАТом.
Дополнительные фейерверки также планируются на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе и у Монумента Славы в Ленинском районе.