В селе Молчаново Томской области пройдет семинар о мерах поддержки бизнеса

Участники узнают о системе маркировки товаров «Честный знак».

Источник: Национальные проекты России

Семинар «Федеральные и региональные меры поддержки для бизнеса» состоится 21 апреля в селе Молчаново Томской области. его проведут в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Специалисты регионального центра «Мой бизнес» расскажут о действующих федеральных программах помощи малому и среднему бизнесу в 2026 году, а также о региональных мерах поддержки для предпринимателей. Участники узнают о работе в системе маркировки товаров «Честный знак». Отдельное внимание будет уделено специальным программам развития бизнеса участников СВО.

Мероприятие состоится 21 апреля в 11:00 по адресу: улица Димитрова, 25. Участие в семинаре бесплатное, но заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.