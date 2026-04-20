Следствие потребовало арестовать клиентов крупнейшей сети «бумажного» НДС

Следствие потребовало заочно арестовать трех клиентов крупнейшей в России схемы «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн руб. Ранее были арестованы трое обвиняемых в причастности к организации преступной схемы.

Источник: РБК

Следствие потребовало заочно арестовать предполагаемых клиентов крупнейшей в России схемы «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн руб., которые с помощью преступной схемы уклонялись от уплаты налогов. Соответствующие ходатайства в понедельник, 20 апреля, рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщили РБК два источника, знакомые с ходом расследования уголовного дела.

Как уточнили собеседники РБК, бизнесменам Михаилу Жарову, Алексею Кузьмичеву и Евгению Гладышеву инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Они успели скрыться от следствия и суда за границей, поэтому решение об их аресте будет принято в заочном порядке, добавили источники РБК.

Это первый случай уголовного преследования лиц, пользовавшихся услугами сети «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС). Она была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры, которая взяла под контроль расследование эпизодов преступной деятельности.

«Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4800 технических компаний, которые фактически являлись участниками теневой площадки по обходу установленного порядка уплаты налогов, предоставляли недостоверные данные и заведомо ложные декларации. Это привело к ненадлежащему исчислению и уплате обязательных платежей, а также формированию необоснованных вычетов по НДС в размере около 1,2 трлн рублей», — рассказывал РБК источник в надзорном ведомстве.

На прошлой неделе, 16 апреля, Замоскворецкий районный суд в Москве отправил под стражу других трех фигурантов уголовного дела. Им вменили в вину неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК), представление подложных деклараций по НДС (ч. 2 ст. 173.3 УК) и незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК). Речь идет про Пацукова Д. В., Сапрыкина Д. О. и Макарова А. А., которых по ходатайству следствия арестовали до 14 июня.

Как работала «самая большая схема», кто был ее клиентом, что им теперь грозит и как все это связано с исправительной колонией, читайте в статье РБК.