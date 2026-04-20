Похолодание, дожди и мокрый снег: как изменится погода после Радуницы

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет северный и северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от −4 до +2°С, днем воздух прогреется до +8…+14°С.
В первый рабочий день недели (в среду 22 апреля) область повышенного давления сохранит свое влияние на погоду. Ожидается переменная облачность, осадков при это не прогнозируется. Ветер северного направления днем сменится на западный, умеренный, в течение дня будет порывисты, на севере — местами сильным порывистым. Ночью температура опустится до −4…+2°С, днем будет значительно теплее — +11…+17°С.
Погодных неприятностей стоит ожидать в четверг 23 апреля, когда с севера Европы на белорусскую территорию начнет перемещаться система фронтов, поступит холодная арктическая воздушная масса.
Ожидается похолодание, предупреждают синоптик. В четверг будет облачно с прояснениями, на большей части страны пройдут осадки — дождь, возможен даже мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, порывистый, во многих районах — сильный порывистый. Ночью температура будет колебаться от −1°С на востоке до +7°С на юго-западе. Днем столбики термометров покажут +4…+11°С, на западе — до +15°С.