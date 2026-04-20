В Калининграде кладовщица попалась на присвоении 250 тыс. рублей

В Калининграде кладовщица на продовольственном складе попалась на присвоении денег. Женщина иногда оформляла заказы и доставляла товар покупателям. Только вот деньги клиентов за товар она забирала и не передавала их работодателю. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, так дама «работала» с сентября 2022 по январь 2026 года.
В итоге присвоено было 250 тысяч рублей. 35-летней горожанке грозит до 6 лет лишения свободы.
Во время расследования выяснилось, что женщина не была официально трудоустроена на складе.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше