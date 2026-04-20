20+ открыток на Радоницу. Картинки «Царствие небесное» в память об ушедших

Радоница — светлый день поминовения усопших в православном календаре, когда верующие вспоминают ушедших близких не с печалью, а с верой в жизнь вечную. В 2026 году праздник отмечается 21 апреля (вторник) — на девятый день после Пасхи, в первый вторник Фоминой недели.
Само название «Радоница» происходит от слова «радость». В этот день принято делиться с усопшими пасхальной вестью о Воскресении Христовом и победе над смертью. Это время молитвы, светлой памяти и духовной связи между живыми и ушедшими в ожидании всеобщего воскресения. На Радоницу не следует ссориться и конфликтовать, особенно с родными людьми.