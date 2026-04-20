Стало известно, когда в Омской области проведут «Ночь музеев»

В Омской области 16 мая пройдёт акция «Ночь музеев». В этом году её концепцией станет «Город, объединённый вдохновением», а главной темой — «Вдохновись гением». Об этом сообщили в региональном ТИЦ.
Программа будет разделена на две части: дневная продлится с 12:00 до 18:00, ночная — с 18:00 до 00:00. Площадками акции станут музеи, выставочные пространства, культурные центры, исторический центр города и уличные локации.
Для гостей подготовят четыре тематических маршрута. «Гений мастера» объединит творческие площадки, «Гений героя» — исторические музеи, «Гений зрителя» — мультимедийные проекты, а «Гений первооткрывателя» — образовательные пространства.
На Любинском проспекте в день акции развернут интерактивные зоны, мини-выставки и мастер-классы.