185 кг некачественного мяса изъял нижегородский Роспотребнадзор

С начала 2026 года ведомство выявило нарушения в условиях хранения и составе мясной продукции, сняв с продажи более 20 партий товара.

Специалисты проверили качество и безопасность мясной продукции на нижегородском рынке в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, уточнив, что всего было исследовано 458 проб по микробиологическим, радиационным и химическим показателям.

В ходе проверок эксперты выявили отклонения от норм в 1,8% проб по микробиологии, а в одном образце зафиксировали избыток консервантов. По итогам надзорных мероприятий с реализации была снята 21 партия недоброкачественного мяса общим весом 185 кг. Основными нарушениями стали несоблюдение температурного режима и отсутствие необходимой маркировки.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Ведомство призывает нижегородцев приобретать мясные изделия только в официальных точках торговли, оснащенных холодильниками, и обращать внимание на наличие сопроводительных документов у продавца.

Ранее сообщалось, что диетическое питание с регистрацией в Армении нашли в Нижегородской области.