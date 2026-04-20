25 апреля Ростовская область присоединится к Всероссийскому субботнику, который организуют в 88 регионах страны. Об этом рассказали в донском минЖКХ.
В порядок приведут общественные пространства. В частности, уборку планируют провести на территориях, благоустроенных ранее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
— Участие во Всероссийском субботнике — прекрасная возможность проявить заботу об окружающей среде и лично внести вклад в преображение общественных пространств, — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная добавила, что присоединиться к субботнику может любой желающий.
— Это еще один повод объединиться и сделать дворы, парки и скверы чище и уютнее Также не следует забывать про голосование — именно жители определяют, какие территории будут благоустроены в первую очередь, — сказала Антонина Пшеничная.
Напомним, ранее в донском регионе завершился весенний месячник чистоты. В этот период провели День древонасаждений и акцию «Сад памяти».
