В июне в Хабаровске состоится фестиваль новой музыки

Второй фестиваль новой музыки пройдет с 12 по 18 июня в Хабаровской краевой филармонии в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Хабаровского края.
Мероприятие объединит ведущих исполнителей и авторов современной академической музыки. В этом году фестиваль, художественным руководителем которого выступает резидент-композитор филармонии Денис Хоров, предложит публике насыщенную программу. В нее входят пять концертов, обширная образовательная лаборатория «Музыка в процессе», «Композиторские читки», а также уникальная фондовая выставка, приуроченная к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки. Билеты на мероприятия доступны на сайте Хабаровской краевой филармонии.
«Мы искренне признательны за ту системную поддержку, которую сегодня получает отечественная культура. Возможность проводить фестиваль на высоком уровне, объединять ведущих исполнителей и открывать новую музыку для слушателей стала реальностью благодаря вниманию со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина, Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Для нас это ценный знак того, что современное академическое искусство востребовано и важно», — отметил генеральный директор Хабаровской филармонии Игорь Мосин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.