В июне в Хабаровске состоится фестиваль новой музыки

Мероприятие объединит ведущих исполнителей и авторов современной академической музыки. В этом году фестиваль, художественным руководителем которого выступает резидент-композитор филармонии Денис Хоров, предложит публике насыщенную программу. В нее входят пять концертов, обширная образовательная лаборатория «Музыка в процессе», «Композиторские читки», а также уникальная фондовая выставка, приуроченная к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки. Билеты на мероприятия доступны на сайте Хабаровской краевой филармонии.