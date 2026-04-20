В Петербурге власти увеличат площадь парков и скверов почти на 80 га

В Санкт-Петербурге ведётся активная работа по увеличению площади «зелёного щита». На совещании губернатора Александра Беглова с правительством было решено внести изменения в закон «О зелёных насаждениях общего пользования» (ЗНОП), что увеличит охраняемые природные зоны на 80 гектаров.
Как сообщает «Петербургский дневник», в реестр будут включены 109 новых территорий, включая создание новых парков и придание особого статуса существующим зелёным зонам. Александр Беглов подчеркнул, что озеленение и создание комфортной городской среды являются приоритетами.
Цель — озеленение не менее 30% территории города. Власти расширяют сеть особо охраняемых природных территорий, чтобы защитить их от застройки.
За последние годы количество объектов ЗНОП увеличилось почти на 1300 единиц (более 1000 гектаров), и сейчас их свыше 8 тысяч на площади 8754 гектара. Развивается сеть заповедников, их стало 18, включая заказник «Тарховский».
Особое внимание уделяется сотрудничеству с Ленинградской областью. Совместно создан Лесопарковый зелёный пояс вокруг Санкт-Петербурга площадью 172 тысячи гектаров.
Новые скверы появляются на освобождённых территориях, например, на месте незаконных торговых объектов или стихийных свалок. В Колпинском районе на месте снесенного ТЦ появился «Парк поколений», а в Московском районе — зона отдыха на месте бывшего полигона.
Александр Беглов отметил важность соблюдения баланса: при строительстве социальной инфраструктуры город обязан проводить компенсационное озеленение.