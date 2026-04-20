В столичном районе Текстильщики построят многопрофильный медцентр

Корпус городской клинической больницы им. В. П. Демихова построят в районе Текстильщики, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение социальных объектов соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Современный многопрофильный медицинский комплекс планируется построить на улице Шкулева в районе Текстильщики. Десятиэтажное здание оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием. Сейчас на площадке завершается подготовительный этап строительства и вынос инженерных сетей», — добавил Ефимов.
В палатах нового медицинского комплекса создадут комфортные условия. Там будут организованы семейные комнаты, где предусмотрят зоны отдыха, мини-кухни и помещения для общения врача с родственниками.
«В новом здании городской больницы оборудуют более 30 операционных, в том числе гибридных, отделения реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения, стационар кратковременного пребывания. Кроме того, в корпусе разместят просторный конференц-зал, а также предусмотрен тамбур для машин скорой помощи на четыре машино-места», — отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.
Территорию рядом с корпусом комплексно благоустроят и озеленят. В зоне активного отдыха оборудуют спортивные площадки и места для проведения занятий по лечебной физкультуре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.