«Платим всего 24−29 рублей»: Министр ЖКХ сказал, сколько белорусы платили бы за тепло без бюджетных субсидий

Министр ЖКХ назвал реальную стоимость тепла в Беларуси — не ту, что в жировках. Сколько бы белорусы могли платить за тепло, Геннадий Трубило рассказал в интервью СТВ.
Так, по словам министра, каждый белорус, оплачивая жировку, видит цифру за отопление в районе 24−29 рублей за гигакалорию. Однако мало кто знает, что ее реальная себестоимость доходит до 180 рублей. Эту колоссальную разницу — почти в семь раз — покрывает бюджет страны через субсидии. Именно поэтому снижение теплопотерь является критически важной задачей не только для коммунальщиков, но и для белорусского бюджета.
По словам министра, за последние 15 лет Беларуси удалось сократить потери тепла более чем в два раза: с 20% в начале 2010-х до всего 8,2% сегодня. Такой результат стал возможен благодаря жестким ограничениям для предприятий ЖКХ. То есть, если тепловая организация превышает установленную норму потерь, она вынуждена компенсировать убытки из собственных средств. Такие требования заставили коммунальщиков страны активно менять устаревшие трубопроводы.
Масштабная модернизация тепловых сетей в Беларуси началась десять лет назад. Старые, изношенные трубы активно заменяют на современные предизолированные, что не только значительно снижает утечки тепла, но и существенно повышает надежность всей системы теплоснабжения. Геннадий Трубило отметил, что в большинстве малых населенных пунктов страны трубопроводы отопления уже полностью обновлены.
Результаты налицо: количество аварий на теплосетях резко снизилось.
«За этот период у нас было всего лишь восемь крупных аварий на системах теплоснабжения», — сказал Геннадий Трубило, отметив, что это низкий показатель, особенно если учесть, что многие котельные порой работали на пределе своих возможностей, чтобы обеспечить бесперебойное тепло и комфорт в домах белорусов.
