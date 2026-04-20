«Платим всего 24−29 рублей»: Министр ЖКХ сказал, сколько белорусы платили бы за тепло без бюджетных субсидий

Так, по словам министра, каждый белорус, оплачивая жировку, видит цифру за отопление в районе 24−29 рублей за гигакалорию. Однако мало кто знает, что ее реальная себестоимость доходит до 180 рублей. Эту колоссальную разницу — почти в семь раз — покрывает бюджет страны через субсидии. Именно поэтому снижение теплопотерь является критически важной задачей не только для коммунальщиков, но и для белорусского бюджета.