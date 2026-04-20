Представители Нижегородской области принимают участие в форуме «Малая Родина — сила России» в Москве

На его площадке, в частности, проходит фестиваль культур.

Делегация Нижегородской области во главе с первым заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым принимает участие в III Всероссийском форуме «Малая Родина — сила России» (12+), который сегодня стартовал в Москве. Он объединяет представителей муниципального сообщества, федеральных и региональных органов власти.

Основной акцент в рамках работы форума делается на обмене опытом, обсуждении управленческих решений и поиске инструментов, которые можно применять в работе на территориях.

«Люди, которые работают на местах, ближе всего находятся к жителям. Они выстраивают диалог, первыми узнают о проблемах и предлагают пути их решения, знают, в каком направлении нужно двигаться для развития территорий. И важно все время расти в своей работе. Участие в форуме — это возможность познакомиться с лучшими практиками других регионов, а также представить опыт Нижегородской области на федеральном уровне», — отметил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В числе спикеров деловой программы форума — заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и руководители ключевых федеральных министерств и ведомств. Участники форума в прямой коммуникации с экспертами обсуждают вопросы и перспективы комплексного развития территорий. Одной из ключевых стала дискуссия о роли представителей местного уровня власти в формировании Народной программы «Единой России».

«Форум “Малая Родина — сила России” — это главная площадка, где муниципальный уровень звучит в полный голос. Именно здесь обсуждаются не абстрактные задачи, а реальные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются жители и управление на местах. Для нас участие в форуме — это возможность соотнести федеральную повестку с практикой на местах и найти решения, которые действительно работают. Развитие страны начинается с развития территорий, и чем сильнее муниципалитеты, тем устойчивее вся система. Такие встречи помогают сохранить главное — связь между стратегическими решениями и повседневной жизнью людей, ради которых мы и работаем», — подчеркнул председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, глава г. о. г. Арзамас Александр Щелоков.

В преддверии Дня местного самоуправления в рамках форума состоялось награждение государственными наградами РФ и поощрениями президента России Владимира Путина. За вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ» присвоено заместителю главы администрации, начальнику управления ЖКХ и благоустройства муниципального округа город Бор Александру Ворошилову. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также на площадке форума проходит фестиваль культур «Сердце Родины» (6+), на котором участники из разных регионов России представляют свои традиции, ремесла, кухню и творчество, что особенно актуально в Год единства народов России.

Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России. В рамках второго дня III Всероссийского форума «Малая Родина — сила России», 21 апреля, будут подведены итоги муниципальной премии «Служение».

