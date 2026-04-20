Представители Нижегородской области принимают участие в форуме «Малая Родина — сила России» в Москве

«Форум “Малая Родина — сила России” — это главная площадка, где муниципальный уровень звучит в полный голос. Именно здесь обсуждаются не абстрактные задачи, а реальные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются жители и управление на местах. Для нас участие в форуме — это возможность соотнести федеральную повестку с практикой на местах и найти решения, которые действительно работают. Развитие страны начинается с развития территорий, и чем сильнее муниципалитеты, тем устойчивее вся система. Такие встречи помогают сохранить главное — связь между стратегическими решениями и повседневной жизнью людей, ради которых мы и работаем», — подчеркнул председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, глава г. о. г. Арзамас Александр Щелоков.