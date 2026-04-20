ОКО готовится к торгам на реконструкцию II очереди Нижегородской станции аэрации

АО «Объединенный коммунальный оператор» собирается начать торги на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации (НСА). Ее проведут в два этапа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что в первый этап реконструкции НСА вошли 50 сооружений — их строили и модернизировали с 2022 по 2025 год. Работы биологических процессов под нагрузкой все еще тестируют, а генподрядчик ФАУ «РосКапСтрой» устраняет замечания РосСтройКонтроля и заказчика. Реконструкция проводилась без остановки приема стоков — более 400 кубометров в сутки.
На втором этапе реконструкции обновят и построят еще 60 сооружений, в том числе две новые станции УФ-обеззараживания. Кроме того, будет изменена технология обработки осадка — в нее войдет двухэтапное обезвоживание и термическая сушка.
Проведение работ софинансируют в рамках нового федерального проекта «Вода России». В апреле проектная документация второй очереди успешно прошла экспертизу Росприроднадзора. Точную стоимость строительства и оборудования определят после прохождения государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заказчик планирует сократить сметную стоимость на финальной стадии проектирования.
Действующий прежде договор с подрядчиком ФАУ «РосКапСтрой» расторгнули в одностороннем порядке из-за нарушений. В частности, сроки исполнения работ не соблюдались, а конструкции первичного отстойника обрушились из-за неудовлетворительного качества. Также компания в неполном объеме представила исполнительную документацию. Уже подана заявка в ФАС России о внесении генподрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
