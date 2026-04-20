Нового подрядчика выберут для второго этапа ремонта Нижегородской станции аэрации

АО «Объединенный коммунальный оператор» готовится объявить конкурс на поиск подрядчика для второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации.

Источник: Живем в Нижнем

АО «Объединенный коммунальный оператор» готовится объявить конкурс на поиск подрядчика для второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В рамках первого этапа были восстановлены 50 сооружений, сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Новому подрядчику предстоит реконструировать 60 сооружений. В план работ также входит строительство двух станций УФ-обеззараживания.

Точная стоимость работ будет определена после прохождения государственной экспертизы. Контракт с компанией, которая выполняла работы по первому этапу, начали расторгать в апреле в одностороннем порядке. АО «ОКО» уже направило заявку о признании генподрядчика ФАУ «РосКапСтрой» недобросовестным поставщиком.

Напомним, нижегородцам ответили на жалобы о неприятном запахе в городе.