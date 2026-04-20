На Ставрополье за первый квартал оформили более 100 тыс. Пушкинских карт

Молодые люди Ставропольского края подали 108 тыс. заявлений на выпуск Пушкинской карты в первом квартале 2026 года, сообщили в правительстве региона. Программа реализуется при поддержке нацпроекта «Семья».
«Пушкинская карта стала настоящим прорывом в популяризации культуры среди молодежи. Мы видим, как растет интерес к театральным постановкам, выставкам, концертам, мастер-классам. С января по март программой в крае воспользовались 56% держателей карты. Важно отметить, что программа охватывает не только крупные города, но и отдаленные населенные пункты. Благодаря Пушкинской карте молодые люди из станиц и сел получают доступ к тем же культурным ценностям, что и их сверстники из краевой столицы», — отметила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Напомним, программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Карта, на которую государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. Средствами можно воспользоваться при посещении культурных мероприятий, на билеты в кинотеатры лимит составляет до 2 тыс. рублей. Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги. Культура» и ВТБ Онлайн.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.