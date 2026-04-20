В Перми начала работу кофейня с единым ценником за объём напитка

В Перми открылась первая точка федеральной сети One price coffee. Новое заведение заработало на фудкорте одного из торгово-развлекательных центров города.
Главная особенность кофейни — фиксированная цена в зависимости от объёма напитка. Стоимость не меняется из-за рецепта или сложности приготовления, а определяется только размером порции. Кроме кофе, в меню есть десерты и выпечка.
