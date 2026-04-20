Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся доме в Балахне

Напомним, 17 апреля на трехэтажном доме на улице Энгельса, 54 появилась огромная трещина. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых было двое детей. К счастью, никто не пострадал. Жителей дома поселили в пункте временного размещения, специалисты наблюдают за зданием.